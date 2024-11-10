Trump, Arizona'yı Kazandı - Son Dakika
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Trump, Arizona'yı Kazandı

Cumhuriyetçi Donald Trump, Arizona'da 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazandı.

10.11.2024 07:46
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NEW ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerden Arizona'yı Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre???????, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Arizona'da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi aday Trump, Arizona'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 11 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Arizona'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 10 bin 457 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 49,06'ya karşılık yüzde 49,36 ile kıl payı kazanmıştı.???????

Kaynak: AA

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