Trump, Askeri Tatbikatları Azaltma Talimatı Verdi - Son Dakika
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Trump, Askeri Tatbikatları Azaltma Talimatı Verdi

Trump, Askeri Tatbikatları Azaltma Talimatı Verdi
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Trump, Güney Kore ile tatbikatların kapsamını azaltması için Savaş Bakanı'na talimat verdi.

(WASHİNGTON) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile "çok iyi ilişkileri" olduğunu belirterek, Güney Kore ile düzenlenen ortak askeri tatbikatların kapsamının önemli ölçüde azaltılması için Savaş Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri tatbikatlara ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve Güney Kore'nin yıllık Ulchi Freedom Shield (UFS) ortak askeri tatbikatı, 17-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Trump, ABD'nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara katılmasından memnun olmadığını ifade etti.

Trump, tatbikatların maliyetli olduğunu ve masrafların büyük bölümünün ABD tarafından karşılandığını savunarak, bunların Kuzey Kore'ye "uygunsuz ve düşmanca bir mesaj" verdiğini ileri sürdü.

"ORTAK ASKERİ TATBİKATLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTILMASI TALİMATINI VERDİM"

Tatbikatların iptal edilmesi için artık geç olduğunu belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile olan çok iyi ilişkilerime dayanarak, ABD'nin uzun zaman önce Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara katılmayı kabul etmiş olmasından memnun değilim. Bu tatbikatlar yalnızca maliyetli olmakla kalmıyor, maliyetlerin büyük kısmını her zamanki gibi Amerika Birleşik Devletleri karşılıyor, aynı zamanda Donald J. Trump başkan olduğu sürece tehditkar olmayan ve saygılı davranan bir ülkeye tamamen uygunsuz ve düşmanca bir mesaj gönderiyor.

Bu nedenle ve tatbikatları iptal etmek için artık çok geç olduğu gerçeğinden hareketle, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e ortak askeri tatbikatların kapsamını önemli ölçüde azaltması talimatını verdim."

GÜNEY KORE'NİN İRAN'A İLİŞKİN YANITI

Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'a İran konusunda bir teklifte bulunduğunu da belirterek, "Konuyla bir ölçüde ilgisiz olsa da, kısa süre önce Güney Kore Cumhurbaşkanı'na, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum. Onlar da 'Hayır, teşekkürler' dediler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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