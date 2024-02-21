Trump, Biden'ı canlı yayında münazara yapmaya davet etti - Son Dakika
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Trump, Biden'ı canlı yayında münazara yapmaya davet etti

Trump, Biden\'ı canlı yayında münazara yapmaya davet etti

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yaptığı bir programa katılarak Başkan Joe Biden'ı televizyonda düelloya davet etti. Trump, Biden'ın seçim tartışmasına katılmayacağını düşündüğünü belirtirken, Biden ise Trump'ın davetini kabul etmek istediğini söylemişti.

21.02.2024 10:17
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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın canlı yayında kendisiyle seçim münazarası yapmayacağını iddia etti.

Fox News kanalında Laura Ingraham'ın programına katılan Trump, Biden'ı televizyonda düelloya davet edip etmeyeceği sorusuna, "Hemen burada, senin programında yapacağım, ona şimdi meydan okuyorum." yanıtını verdi.

Herkesle münazara yapmaya hazır olduğunu söyleyen Trump, Biden'ın seçim tartışmasına katılacağını düşünmediğini belirtti.

Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki 5 ön tartışmaya katılmayan Trump, zeki davranarak zamanını boşa harcamamayı tercih ettiğini ifade etti.

Trump, başkanlık yarışındaki tek ciddi rakibi Cumhuriyetçi Partinin aday adaylarından Nikki Haley'in yarışı bırakacağı iddialarına verdiği "Hiçbir yere gitmiyorum." cevabını, "Bence nasıl bırakacağını bilmiyor. Çıkamıyor." ifadeleriyle yorumladı. Trump, Haley'in yardımcısı olması seçeneğinin söz konusu olmadığını da dile getirdi.

Biden, Trump'ın münazaraya davetini, "Ben olsam ben de benimle tartışmak isterdim." şeklinde yanıtlamış, Trump'ın başka yapacak bir işi olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

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