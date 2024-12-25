Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek - Son Dakika
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Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek

Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezasını ömür boyu hapse çevirme kararını eleştirdi. Trump, idam cezasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini ifade etti.

25.12.2024 06:16
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ABD'nin yeni başkanı Trump, Biden'ın idam cezası verilen bazı mahkumların cezasını hafifletmeye yönelik kararına tepki gösterdi. Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Trump, Biden'ın idam cezası alan 37 mahkumun cezalarını ömür boyu hapse çevirmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, bunun kurbanların ailelerine de saygısızlık olduğunu savundu.

"BU ANLAMSIZ BİR KARAR"

Trump, " Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar." ifadelerini kullandı. Trump, başkanlık koltuğuna oturunca federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

BIDEN, 37 MAHKUMUN İDAM CEZASINI MÜEBBET HAPSE ÇEVİRMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasıyla, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirmişti. Biden, idam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez." yorumunda bulunmuştu.

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021'de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti. Donald Trump ise seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek - Son Dakika

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