Trump, Biden'ın idam cezası kararını eleştirdi

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WASHINGTON, 25 Aralık (Xinhua) -- Ocak ayında yemin ederek ABD başkanlığı görevine başlayacak Donald Trump, yerini alacağı Başkan Joe Biden'ın idam bekleyen 37 federal mahkumun cezasını hafifletme kararını sert şekilde eleştirdi.

Trump salı günü kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştığı mesajında, "Joe Biden kısa süre önce ülkemizdeki en kötü 37 katilin ölüm cezasını hafifletti. Bu katillerin yaptıklarını duysanız Biden'ın bunu yaptığına inanamazsınız. Hiç bir mantığı yok" dedi.

Trump'ın açıklamasından bir gün önce Biden, idam cezası almış 40 mahkumdan 37'sinin cezasını hafifleterek şartlı tahliye olasılığı olmaksızın ömür boyu hapse çevirdiğini duyurmuştu.

Trump salı günü paylaştığı başka bir mesajında ise başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Amerikalı aileleri ve çocukları "vahşi tecavüzcüler, katiller ve canavarlardan" korumak için Adalet Bakanlığı'na idam cezası uygulamalarını kararlılıkla uygulamaya devam etme talimatı vereceğini söyledi.

Trump, "Yeniden hukuk ve düzen ülkesi olacağız" dedi.