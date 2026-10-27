Trump, Brezilya seçiminde taraf tutmadığını savundu, süreci 'hileli gibi' buldu - Son Dakika
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Trump, Brezilya seçiminde taraf tutmadığını savundu, süreci 'hileli gibi' buldu

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ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'daki başkanlık seçiminde taraf tutmadığını ancak sürecin 'kötü bir izlenim bıraktığını' ve 'hileli bir seçim gibi göründüğünü' savundu. Trump, seçimin galibi Lula da Silva ile bir sorunu olmadığını da ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da gerçekleşen son başkanlık seçiminde "taraf tutmadığını" ancak seçim sürecinin "kötü bir izlenim bıraktığını" savundu.

Trump, Mississippi eyaletinde Cumhuriyetçi Parti tarafından düzenlenen seçim etkinliğine katılmak üzere Washington'dan hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Brezilya'da Lula da Silva'nın devlet başkanlığını kazandığı seçimle ilgili yorumu sorulan Trump, "Açıkçası yine hileli bir seçim gibi görünüyordu. Taraf tutmadım ama dünya genelinde çok kötü bir izlenim yarattı." dedi.

Trump, seçimlerin tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte olması gerektiğini vurgulayarak, "Bana göre durum son derece kötü görünüyordu." diye konuştu.

ABD Başkanı, seçimin galibi Lula da Silva ile "bir sorunu olmadığını" ifade etti.

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın "Beyaz Saray'da altın kaplama ve yaldızlı dekorasyonları zevksiz ve abartılı bulmasıyla ilgili" eleştirilerine değinerek, "Obama'ya, Beyaz Saray'ın Amerika'nın bir sembolü olduğunu ve ona uygun şekilde bakılması gerektiğini anlatmamız lazım. Obama gibiler bunu göremiyor." ifadelerini kullandı.

Brezilya'daki seçimler

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin (TSE) verilerine göre seçimin ikinci turunda sandıkların yüzde 99,98'i açıldı, Lula da Silva geçerli oyların yüzde 51,78'ini, rakibi Flavio Bolsonaro ise yüzde 48,22'sini aldı.

Silva'nın zaferinin, Latin Amerika'da Şili, Kolombiya ve Peru dahil birçok ülkede muhafazakar hükümetlerin iktidar olduğu ve bazılarının Trump'la yakın ilişki aradığı dönemde gelmesi dikkat çekti.

Trump'ın Brezilya mallarına gümrük vergisi uygulaması ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu açıkça desteklemesiyle Washington ile ilişkiler gerilmişti.

Lula da Silva, ABD'nin Brezilya'nın iç işlerine müdahale ettiği görüşünü dile getirerek, ulusal egemenliği seçim kampanyasının ana temalarından biri yapmıştı.

Kaynak: AA
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