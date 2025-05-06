Trump'dan Columbia Üniversitesi'ne Uzlaşma Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'dan Columbia Üniversitesi'ne Uzlaşma Teklifi

Trump\'dan Columbia Üniversitesi\'ne Uzlaşma Teklifi

Trump yönetimi, Columbia Üniversitesi'ne federal denetimi artırmak için uzlaşma kararı teklif etti.

06.05.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterileri nedeniyle hedef aldığı Columbia Üniversitesine yönelik federal denetimi artırmak amacıyla bir "uzlaşma kararı" imzalamasını teklif ettiği öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, adı açıklanmayan ve "konuya yakın" kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi, federal denetimi artırmak amacıyla Columbia Üniversitesine teklif sundu.

Kaynağa göre Trump yönetimi, Columbia Üniversitesi yönetimine, tarafların mahkemeye gitmeden anlaşarak imzaladığı ve yasal bağlayıcılığı bulunan bir "uzlaşma kararı" teklif etti.

Hükümet, uzlaşma kararının kabul edilmemesi durumunda üniversitenin daha sıkı denetimlere tabi tutulacağı, yargı süreciyle karşı karşıya kalacağı ve sonunda benzer bir uzlaşma kararını imzalamak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Trump yönetimi, uzlaşma kararı kapsamında, üniversitenin öğretim üyeleri arasında çeşitliliğin artırılmasını ve öğrenci kabul sürecinde ırkın dikkate alınmamasını talep etti.

Uzlaşma kararının imzalanması halinde, vatandaşlık haklarının ihlal edildiğine yönelik kanıtların bulunması durumunda Columbia Üniversitesinin, iç uygulamalarında gönüllü değişiklikler yapması gerekecek.

Üniversite yetkililerinin konuya ilişkin hükümetle görüşmeleri sürdürdüğü, öte yandan yetkililerin rıza kararnamesini kabul edip etmeme konusunda da kararsız olduğu belirtiliyor.

Harvard, Columbia ve UPenn

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Filistin, Hükümet, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'dan Columbia Üniversitesi'ne Uzlaşma Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:19:57. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'dan Columbia Üniversitesi'ne Uzlaşma Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.