Trump'dan Ortadoğu'da Ateşkes Beklentisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'dan Ortadoğu'da Ateşkes Beklentisi

18.06.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran ile mutabakat sonrası tüm cephelerde ateşkes beklediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası "Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere, tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin barışa bağlı olduğunu ve Orta Doğu bölgesinde herkesi, müzakerelerin güzel bir şekilde ilerlemesine izin verme konusundaki bağlılıklarını sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.

Petrol fiyatlarının çok düşmesi ve hisse senetlerinin çok yükselmesi dolayısıyla piyasaların memnun olduğunu vurgulayan Trump, "Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere, tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'dan Ortadoğu'da Ateşkes Beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu

22:44
Kırkpınar’ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu Paraya para demeyecek
Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek
21:29
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
20:41
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 22:52:14. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'dan Ortadoğu'da Ateşkes Beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.