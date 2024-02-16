Trump'ın davasıyla ilgili Başsavcı Willis'in romantik ilişki iddiası tartışma yarattı - Son Dakika
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Trump'ın davasıyla ilgili Başsavcı Willis'in romantik ilişki iddiası tartışma yarattı

Trump\'ın davasıyla ilgili Başsavcı Willis\'in romantik ilişki iddiası tartışma yarattı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Georgia'da açılan dava sürecinde, Fulton County bölgesi Başsavcısı Fani Willis'in, Trump soruşturması için işe aldığı savcıyla aralarında romantik bir ilişki olduğu iddiasıyla tartışma yaşandı. Willis, ilişkinin dava sürecini etkilemediğini savunurken, Trump'ın avukatları ise ilişkinin davadan diskalifiye edilme sebebi olduğunu iddia etti. Davaya bakan hakim kararını ilerleyen günlerde vereceğini belirtti.

16.02.2024 04:36
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Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla Georgia'da dava açan Fulton County bölgesi Başsavcısı Fani Willis'ın "romantik ilişki" iddiasıyla yargılandığı davada tartışma yaşandı.

Willis, Trump soruşturması için işe aldığı Nathan Wade adlı savcı ile aralarında "kişisel bir ilişki" olduğunu kabul ettiği duruşmada, hakim karşısında ifade verdi.

Atlanta'da yapılan duruşmada Willis, savcı Wade ile aralarındaki ilişkinin 2022'de başlayıp bir süre önce de sona erdiğini söyledi ve ilişkilerinin Trump'ın dava sürecini etkilemediğini savundu.

Willis, Wade ile beraber gittikleri tatillerde ödemeleri Wade'in ticari kredi kartıyla yaptığını ve kendisinin daha sonra payına düşen miktarı savcıya nakit olarak ödediğini ifade ederken, Trump'ın davası üzerinden herhangi bir finansal kazanç sağlamadığını savundu.

Trump'ın avukatlarından birinin, bu nakit ödemeleri yaptığına dair bir kayıt ya da belge olup olmadığına ilişkin soruya, "Ben tanık olarak ödemeyi yaptım diyorum, başka bir kaydım yok." diye karşılık veren Willis, ısrarlı soruların ardından elinde bir belge olmadığını söyledi.

Willis ile avukatlar arasındaki sözlü ifadelerde tansiyon artarken olaya müdahale eden hakim, duruşmaya 5 dakika ara verdi ve salondakilerden profesyonelce davranmasını talep etti.

Trump'ın avukatları, ikili arasındaki ilişkinin "davadan diskalifiye edilmek" için yeterli dayanak oluşturduğunu, Başsavcı Willis'in davayı uzatarak Wade'in daha fazla ödeme almasını sağladığını ve daha sonra tatil ve diğer hediyelerle bu paradan kişisel olarak yararlandığını savundu. Willis ise iddiaları reddetti.

Davaya bakan hakim Scott McAfee ise cuma günü de tarafları dinleyip kararını sonraki günlerde vereceğini belirtti.

Başsavcı ile savcı arasındaki ilişki

Georgia'daki "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasında Trump ile yargılanan 18 kişiden biri olan Michael Roman, Başsavcı Willis'in "romantik ilişkisini" mahkemeye taşıyarak kendilerine açılan davanın düşürülmesini talep etmişti.

Roman, Willis'in, Wade ile girdiği "gizli ilişkinin kamuoyunu dolandırmaya yönelik bir eylem" olduğunu savunmuş, Wade'e yapılan ödemelerden Willis'in de "kişisel olarak faydalandığını" öne sürmüştü.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi de Willis hakkındaki "uygun olmayan romantik ilişki" iddiaları hakkında inceleme başlatarak, Willis'ten bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu.

Trump'a açılan Georgia'daki dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Trump, hakkındaki dava nedeniyle başsavcı Willis'i "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle eleştirmiş, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'in Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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