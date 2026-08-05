Trump Döneminde Asker Aileleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Trump Döneminde Asker Aileleri Gözaltına Alındı

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AP'nin araştırmasına göre, Trump'ın ikinci döneminde asker ailelerinden 51 kişi gözaltına alındı.

The Associated Press'in (AP) araştırmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde orduda görev yapan askerlerin ebeveyn ve eşlerinden oluşan 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı ve en az 6 kişinin sınır dışı edildiği ortaya kondu.

AP ajansının araştırmasında, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarının aktif görevde olan ABD askerleri ve ailelerine yönelik yansımaları ele alındı.

Buna göre, Trump'ın ikinci döneminde orduda görev yapan askerlerin ebeveyn ve eşlerinden oluşan 51 kişinin gözaltına alınmasının yanı sıra en az 6 kişinin de sınır dışı edildiği ortaya kondu.

Araştırmada ayrıca, askerlerin birinci derece yakınlarından sekiz kişinin, federal göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltında tutulmaya devam ettiği kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamada ise "Orduda görev yapan herkesin katkılarına büyük önem verilmekle birlikte, ABD ordusunda hizmet etmek otomatik olarak yasal göçmenlik statüsü kazandırmaz ya da yabancıları göçmenlik kanunlarını ihlal etmenin sonuçlarından muaf tutmaz." ifadesi kullanıldı.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratların uzlaşısıyla uzun yıllardır asker aileleri genellikle sınır dışı süreçlerinin dışında tutuluyordu.

ABD ordusu ise işe alımlarda kişilerin ailelerine yönelik göçmenlik avantajlarını öne çıkarıyor ve aktif görevdeki askerlerin ailelerine yasal göçmenlik statüsü elde etme imkanı sunuyordu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

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