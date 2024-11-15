Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanı Adayı Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanı Adayı Gösterdi

Donald Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanlığına aday gösterdiğini duyurdu.

15.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığına, North Dakota Valisi Doug Burgum'u aday göstereceğini bildirdi.

Trump "America First Policy" Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlenen galada, Burgum'u İçişleri Bakanlığına aday göstereceğini duyurdu.

Galada yaptığı konuşmada Burgum'ı öven Trump, "(Burgum) İçişleri Bakanlığının başına geçecek ve harika bir iş çıkaracak." ifadesini kullandı.

Kabinedeki roller ve onay süreci

ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor.

Bu pozisyonlar Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı şeklinde sıralanıyor.

Bu ana bakanlıklara ilaveten kabine düzeyinde görevi olan ikinci derece rolleri bulunan 10 pozisyon daha kabinede görev yapıyor ancak bu sayı, başkanın inisiyatifine göre değişebiliyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Ticaret Temsilcisi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Küçük İşletmeler İdaresi ile Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi yöneticileri belirleniyor.

Özel Kalem Müdürlüğü hariç diğer pozisyonlara Trump tarafından aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Donald Trump, Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanı Adayı Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
07:22 AK Partili vekil Oxford’da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı
20:25 Bakan Tekin’e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı Bakan Tekin'e tepki gösteren mülakat mağduru öğretmenler kamera önünde hıçkıra hıçkıra ağladı
14:50 Amerikalı şarkıcı Kesha’nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi Amerikalı şarkıcı Kesha'nın zor anları: Ayakkabısı düştü, frikik verdi
14:34 Asgari ücret ne kadar olacak Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenen rakamı SGK Uzmanı açıkladı
14:32 Türkiye’de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
14:29 Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı
14:28 Sergen Yalçın’dan Muslera’ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler Sergen Yalçın'dan Muslera'ya olay sözler: Senin boyunu aşar o işler
14:13 Sahilde kesik insan başı bulundu Sahilde kesik insan başı bulundu
14:12 Trakya’da petrol arayacaklar Trakya'da petrol arayacaklar
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
14:08 Bayburt’ta dünyaca ünlü ressam Belloli’ye ait tablo ele geçirildi Bayburt'ta dünyaca ünlü ressam Belloli'ye ait tablo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 10:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanı Adayı Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.