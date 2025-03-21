Trump, Eğitim Bakanlığı'nı Kapatarak Eğitimi Eyaletlere Bırakıyor - Son Dakika
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Trump, Eğitim Bakanlığı'nı Kapatarak Eğitimi Eyaletlere Bırakıyor

Trump, Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi sürecini başlattı ve eğitim konularını eyaletlere devredecek.

21.03.2025 13:33
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WASHINGTON, 21 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın lağvedilmesi sürecine resmen başlanmasına ilişkin bir kararname imzalayarak eğitim konusunu tekrar eyaletlere bırakmaya karar verdiklerini söyledi.

Trump, salı günü Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada "Bakanlığı en kısa süre içinde kapatacağız" dedi.

ABD'deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, okuma ve matematik konularında düşük yeterliklere sahip olması nedeniyle Eğitim Bakanlığı'nın "ülkeye bir yararı olmadığını" kaydeden Trump, eğitimi eyaletlere bırakacaklarını ifade etti.

Trump, bakanlığın Pell Bursları, Başlık I yardımları ve engelli ve özel ihtiyaçlı çocuklara yönelik fon kaynakları gibi işlevlerinin "tamamen korunacağını ve diğer kurum ve bakanlıklar arasında paylaştırılacağını" kaydetti.

Pell Bursları, düşük gelirli öğrencilerin üniversite harçlarını ödemelerine yardımcı olmayı amaçlayan federal mali yardımlar olarak biliniyor. Başlık I yardımları ise dezavantajlı öğrenciler için eğitim fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla düşük gelirli ailelerin çocuklarının yüksek oranda devam ettiği okullara ve okul bölgelerine sağlanan federal fonlar olarak tanımlanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Eğitim Bakanlığı'nı Kapatarak Eğitimi Eyaletlere Bırakıyor - Son Dakika

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