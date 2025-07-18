Trump, Epstein Mektubunu Yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin sahibi Rupert Murdoch'un, davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Trump, Truth Social medya hesabından Epstein'e gönderdiği iddia edilen doğum günü mektubu hakkında paylaşım yaptı.

Mektupla ilgili haber yapan WSJ'nin sahibi Murdoch'u mahkemeye vereceğini aktaran Trump, "Rupert Murdoch'un kendisine ve 'çöp yığını' gazetesi WSJ'ye karşı davamda ifade vermesini sabırsızlıkla bekliyorum. İlginç bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.

WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

"Jeffrey Epstein'ın arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberinde WSJ, kalemle çizilmiş "çıplak bir kadın figürünün içerisinde" Trump ile Epstein arasında "hayali" olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürmüştü.

Trump ise sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını yalanlamış, haberin "sahte olduğunu" savunarak, WSJ'nin "iğrenç ve pis bir paçavra" haline geldiğini öne sürmüştü.