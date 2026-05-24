Trump, Erdoğan'a teşekkür paylaşımını sildi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği paylaşımı Truth Social hesabından kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Başkan Erdoğan!" ifadeleriyle başlayıp devamında, tırnak içinde "Başkan Trump, dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi" ifadelerine yer vermişti.

Trump, bu paylaşımını hesabından kaldırdı.