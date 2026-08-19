Trump, FDA Komiserliği İçin Overton'ı Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) komiserliğine Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanlarından Heidi Overton'ı aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FDA'nın başına geçmesini planladığı kişiyi açıkladı.

FDA'nın başına geçmesi için Beyaz Saray'ın üst düzey danışmanlarından Overton'ı aday gösterdiğini belirten Trump, ???????Overton'ın daha önce Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz ile çalıştığını kaydetti.

Trump, "ABD'nin bilimsel keşifler ve tedaviler konusunda dünya lideri olmaya devam etmesini sağlamak için şu anda FDA'da onun liderliğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.