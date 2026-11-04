Trump, Financial Times'a konuştu, İran'a acil saldırı planı olmadığını söyledi - Son Dakika
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Trump, Financial Times'a konuştu, İran'a acil saldırı planı olmadığını söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a telefonla bağlanarak İran'a yönelik saldırı için 'acil bir planı' olmadığını söyledi. Trump, gerekirse harekete geçmeye hazır olduklarını ancak bunun için bir neden olmayabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmak konusunda "acil bir planının" olmadığını söyledi.

ABD'de Kongre ara seçim süreci devam ederken Financial Times'a (FT) telefonla bağlanan Trump, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahran'la ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu belirten Trump, ABD'nin İran'a saldırmak için "acil bir planı" olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, gerekirse daha fazla savaşa hazır olduğunu vurgulayarak, İran'la arasındaki gerginliğin mevcut durumundan "memnun olduğunu" ima etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta içinde bir saldırı olacağına dair güçlü imaları sorulduğunda ise Trump, "Ben hazırım, biz hazırız. Gerekirse harekete geçmeye hazırız ancak bunun için bir neden olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Ara seçimlerden sonra enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde düşeceğini iddia eden Trump, Hürmüz Boğazı'ndan şu anda savaş öncesine kıyasla daha fazla petrol geçtiğini ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukanın Tahran'ı ekonomik olarak "boğduğunu" savundu.

Kaynak: AA
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