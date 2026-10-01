Trump, Flydubai uçağındaki yardımcı pilot için 'terörist ya da dengesiz biri' dedi - Son Dakika
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Trump, Flydubai uçağındaki yardımcı pilot için 'terörist ya da dengesiz biri' dedi

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Trump, acil iniş yapan Flydubai uçağındaki yardımcı pilotun pilotu bıçakladığını, 'terörist ya da dengesiz biri' olduğunu söyledi. Netanyahu'dan edindiği, teyit edemediği bilgiye göre İsrailli tesisatçı müdahale etti; ABD Dışişleri uçakta 4 ABD vatandaşı olduğunu doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağındaki yardımcı pilota ilişkin, "Görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere, Flydubai uçağında yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olaya ilişkin uzun görüşme yaptığını belirten Trump, "Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." görüşünü paylaştı.

Trump, Netanyahu'nun aktardığı bilgiye göre uçakta bulunan İsrailli tesisatçının, kokpitten gelen çığlıkları duymasının ardından duruma müdahale ettiğini anlattı.

Söz konusu yolcunun daha önce hiç uçak kullanmadığını belirten Trump, "Kumandayı aldı, yukarı çekti ve uçak düşmeden önce düz uçuşa geçmesini sağladı." dedi.

Netanyahu'nun, yolcunun acil durumda ne yapması gerektiğini televizyon programından öğrendiğini söylediğini aktaran Trump, bu kişinin programı sık sık izlediğinin aktarıldığını dile getirdi.

Trump, Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayarak, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Uçakta 4 ABD vatandaşı bulunuyordu

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken Suudi Arabistan'a acil iniş gerçekleştiren uçakta 4 ABD vatandaşının bulunduğunu doğrulayarak, "Yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve uçakta bulunan tüm ABD vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğunun, olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerle temas halinde olduğunu kaydeden sözcü, Washington yönetiminin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik sorumluluğunu ciddiyetle ele aldığını belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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