Trump, Fransa'daki olayları göçe bağlayıp Macron'a sınırları kapatmasını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Fransa'daki olayları göçe bağlayıp Macron'a sınırları kapatmasını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, Fransa\'daki olayları göçe bağlayıp Macron\'a sınırları kapatmasını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki olayların öğrenci hareketleriyle değil göçle ilgili olduğunu söyledi. Trump, Macron'a 'Sınırlarınızı kapatın' dediğini belirterek Fransa'nın sınırlarını kapatmadığını ve Paris'in çok yakında Müslüman bir şehir olacağını ifade etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, " Fransa'daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa'da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kansas'ta düzenlenecek seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine Fransa'da yaşananları değerlendiren Trump, olayların öğrenci hareketleriyle ilgili değil, tamamen göçmenlerle ilgili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, "Sorun göç ve ben Cumhurbaşkanı Macron'a 'Sınırlarınızı kapatın.' demiştim. Fransa'daki durum gerçekten çok üzücü. Fransa'da yaşananlar göçle ilgili, okullarla ya da başka bir şeyle ilgili değil" diye konuştu.

"MACRON'A 'SINIRLARI KAPATIN' DEDİM, KAPATMADI "

Fransa'nın sınırlarını kapatmadığını ve dünyanın birçok yerinden göçmenlerin geldiğini belirten Donald Trump, "Macron'la ilk tanıştığımda 'Sınırlarınızı kapatın yoksa ülkenizi mahvedeceksiniz.' dedim. Biz, sınırlarımızı kapattık, onlar kapatmadı. Şimdi de ülkelerini mahvettiler. Fransa'nın eski haline dönmesi çok zor" değenlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, Paris'teki göçmen sayısının çok fazla olduğunu belirterek, "Paris, çok yakında Müslüman bir şehir olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'ya sınırları kapatma çağrısında bulunan Trump, Macron yönetiminin sınır güvenliği konusunda kendisini dinlemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
Donald TrumpABD BaşkanıPolitikaGüncelFransaParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Fon soruşturmasında yeni gelişme Tera Holding’e TMSF kayyum atandı Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandı
Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu Bilanço ağır Parkta oynayan çocuklar İHA saldırısının hedefi oldu! Bilanço ağır
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
00:13
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı Yeni yardımcılar da geldi
Gelir İdaresi Başkanlığına Şinasi Candan atandı! Yeni yardımcılar da geldi
00:11
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
23:40
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
23:25
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
22:55
Ozan Tufan’dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş’ın şanssızlığı
Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 02:34:05. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Fransa'daki olayları göçe bağlayıp Macron'a sınırları kapatmasını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei