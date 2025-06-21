Trump, Gabbard'ın İddialarını Reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah üretmediğini belirten Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın açıklamalarına katılmadığının yeniden altını çizdi.

Hafta sonunu geçirmek üzere bulunduğu New Jersey'de gazetecilere açıklama yapan Trump, soru üzerine Gabbard'ın, bu yıl içinde ABD Kongresinde "İran'ın nükleer silah üretmediğini" belirttiği konuşmasına değindi.

"ABD istihbaratının İran'ın nükleer silah ürettiğine ilişkin yeterli kanıta sahip olmadığına" dair beyanını reddeden Trump, gazetecilere "İstihbarat topluluğum yanılıyor. İstihbarat topluluğundan kim böyle söyledi?" diye sordu.

Gazetecilerin bu ifadelerin Ulusal İstihbarat Direktörü'ne ait olduğunu söylemesi üzerine Trump, "(Gabbard) Yanılıyor." dedi.

Hafta başında da benzer şekilde Gabbard'ın bu değerlendirmesine karşı çıkan Trump, "(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamıyorum. Bence İran, nükleer silaha sahip olmaya çok yakındı." ifadelerini kullanmıştı.

Gabbard'ın yanıtı

Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard, X hesabından yaptığı açıklamada, basını, Kongredeki konuşmasını "kasıtlı olarak bağlamından koparmak ve sahte haberler yaymakla" suçladı.

İran'ın "birkaç hafta ila birkaç ay içinde" nükleer silah üretebilecek noktada bulunduğuna dair istihbarata sahip olduklarını belirten Gabbard, "Başkan Trump, bunun olamayacağını açıkça söyledi ve ben de aynı fikirdeyim." ifadesini kullandı.

Martta ABD Kongresinde konuşan Gabbard, istihbarat teşkilatının "İran'ın nükleer silah üretmediği ve (İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney'in 2003'te askıya aldığı nükleer silah programını onaylamadığı yönündeki değerlendirmesini sürdürdüğünü" belirtmişti.

Gabbard, "İstihbarat teşkilatı, Tahran'ın nükleer silah programını yeniden yetkilendirmeye karar vermesi halinde durumu yakından izlemeye devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.