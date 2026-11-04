Trump, gerekirse Demokrat şehirlere Ulusal Muhafız göndereceğini söyledi - Son Dakika
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Trump, gerekirse Demokrat şehirlere Ulusal Muhafız göndereceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak gerekirse Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız göndereceğini söyledi. Trump, bunun için vali veya belediye başkanı çağrısı gerektiğini belirterek Memphis ve New Orleans örneklerini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ara seçimleriyle bağlantılı olarak "gerekirse" Demokratların yönettiği şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini göndereceğini belirtti.

ABD Başkanı, telefonla katıldığı Dan Bongino Show'a, ara seçimlerle ilgili süreci ve muhtemel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Belediye başkanları kendisiyle çalışmak istemese bile bu liberal şehirlere Ulusal Muhafız birliklerini gönderip göndermeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "Gerekirse bunu yapacağım bir nokta olacak." dedi.

Trump, bu girişimde bulunmak için "Vali veya belediye başkanları tarafından çağrılmanız gerekiyor." diyerek, daha önce Memphis ve New Orleans'ta "vali aradıktan sonra" harekete geçtiğini hatırlattı.

Sunucu bunun üzerine, "sosyalist Demokratları" ve "polisi fonlamayı durdurma rejimini" seçmenin "mavi şehirlerde kan banyosuna geri dönmek" anlamına gelebileceğini öne sürdü.

Trump 2025'te suçla mücadele ve göçmen krizini gerekçe göstererek Memphis ve New Orleans gibi şehirlere birlikleri ile federal ajanları görevlendirmişti.

Kaynak: AA
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