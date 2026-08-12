Trump, Gizli Uçuşla Ayrıldı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nden ayrılırken güvenlik tehdidi nedeniyle gizlice başka bir uçağa geçirildiğini doğruladı. Trump'ın açıklaması, kameralar önünde eski Air Force One'a bindikten sonra gazeteciler, bazı Beyaz Saray çalışanları ve üst düzey yetkililerden habersiz şekilde bir ikram aracıyla yakındaki askeri uçağa geçirildiğinin ve operasyonun haftalarca gizli tutulduğunun ortaya çıkmasının ardından geldi.

Washington Post önceki gün, Trump'ın 8 Temmuz'da NATO Zirvesi'nin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılırken kamuoyuna ve aynı zamanda Beyaz Saray yetkililerine de açıklanandan farklı bir uçakla İngiltere'ye götürüldüğüne dair rapor yayınladı.

Rapora göre Trump, kameraların önünde ABD başkanlarını taşımak için kullanılan eski Air Force One filosundaki Boeing 747'ye bindikten kısa süre sonra, uçağın diğer tarafındaki bir ikram konteyneriyle gizlice çıkarıldı. Trump daha sonra, ABD Hava Kuvvetleri'nin üst düzey hükümet yetkililerini taşımak için kullandığı Boeing 757 tabanlı C-32A tipi uçağa bindirildi.

Trump, Ankara'ya Katar'ın ABD'ye hediye ettiği yeni Boeing 747-8 ile gelmişti. Uçak, eski Air Force One'da bulunan bazı savunma sistemlerine sahip olmaması gerekçesiyle güvenlik tartışmalarına yol açmıştı.

"YEM UÇAK OLARAK KULLANILDI"

Trump'ın bulunduğu C-32A'nın İngiltere'ye hareket etmesinin ardından, Beyaz Saray çalışanları ve gazetecileri taşıyan eski Air Force One da Ankara'dan ayrıldı. Washington Post'a konuşan bir ABD'li yetkili, Trump'ın bulunmadığı eski Air Force One'ın operasyon sırasında "yem uçak" olarak kullanıldığını söyledi.

ABD başkanları için, güvenlik gerekçesiyle geçmişte de farklı uçaklar ve gizli seyahat planları kullanıldı. Ancak Trump'ın gazeteciler, Beyaz Saray çalışanları ve hatta üst düzey yetkililerin de haberi olmadan başka bir uçağa geçirilmesi ve operasyonun haftalar boyunca açıklanmaması medyada tartışma yarattı.

TRUMP: "GİZLİ SERVİS VE ORDUNUN YÖNLENDİRMESİNE UYUYORUM"

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçak değişikliğini için Gizli Servis ve ordunun talimatlarına uyduğunu belirterek, "Bu tamamen Gizli Servis'in kararı. Ben onların istediği şekilde hareket ediyorum. Farklı bir uçuşta, farklı bir uçakta olmamı istediler. Sanırım bir tehdit vardı. Çok fazla ayrıntı sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum" dedi.

Gizli uçuşun kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna da yanıt veren Trump, "Açıkçası hiçbir şey için endişelenmiyorum. Ne olursa olsun" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, C-32A'nın, eski Air Force One'dan daha fazla risk altında olabileceğini savunarak, "Aslında benim uçtuğum uçağın daha büyük risk altında olduğunu düşünüyorum. Çünkü hedef alınma ihtimalinin daha yüksek olduğu uçak bence oydu" diye konuştu.

Ankara'dan ayrıldığı sırada gazetecilere uçaktaki perdeleri kapatmalarının neden söylendiğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, uçuşun güvenlik riski taşıdığını belirten Trump, İran'dan sürekli tehdit aldığını söylemişti. Gazetecilere, "Bana bir şey olursa, size de olur, değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, tehdidin İran kaynaklı olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermedi. Ancak Washington Post, operasyonun İran bağlantılı güvenilir bir tehdit üzerine başlatıldığını bildirdi. Operasyon, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarını yeniden başlattığı ve Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yükseldiği dönemde gerçekleştirildi.