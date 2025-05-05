Trump el büyüttü! Grönland için askeri güç kullanma tehdidi - Son Dakika
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Trump el büyüttü! Grönland için askeri güç kullanma tehdidi

Trump el büyüttü! Grönland için askeri güç kullanma tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce işgal hedefini açıkladığı Grönland'da 'askeri güç kullanıp kullanmayacağına' yönelik soruyu "Yapacağımı söylemiyorum ama hiçbir şeyi de dışlamıyorum" diyerek yanıtladı.

05.05.2025 11:22
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NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Trump, Grönland'a ilişkin açıklamalarını yineledi. Trump, Grönland kıyılarında Rus ve Çin gemilerinin olduğunu belirterek, buranın korunması için Grönland'a "çok ihtiyaçları" olduğunu söyledi.

Grönland'ın kontrolünü sağlamak için askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin de Trump, "Yapacağımı söylemiyorum ama hiçbir şeyi de dışlamıyorum." diye konuştu.

Trump, Grönland'ın düşük nüfusa sahip olduğunu belirterek ülke halkını "seveceklerini ve bakacaklarını" savundu.

TRUMP SIK SIK GRÖNLAND'I ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu.

Vance, "Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." demiş ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump el büyüttü! Grönland için askeri güç kullanma tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim null:
    Ey Amerika! Sen kendini ne zannediyorsun be? İstediğin yeri zorla askeri güçle almaya kalkıyorsun. Bu hareketlerinle , sonunun başlangıcını getirdiğinin farkında mısın. Az kaldı az. Türkiye askeri eksikliklerini kapattığında ve karşınıza Kartal gibi dikildiğinde bakalım o zaman ne yapacaksınız. 11 5 Yanıtla
  • Halis demir:
    dünya amerika ve israil den kurtulmadıkca huzurlu bir yaşam süremez bütün devletler birleşip iki devleti hizaya getirmeli. 6 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    gene zarari turkiyeye gorecek.evler 20m olur 0 0 Yanıtla
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