Trump: Gümrük Tarifeleri ile Günlük 2 Milyar Dolar Kazanıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump: Gümrük Tarifeleri ile Günlük 2 Milyar Dolar Kazanıyoruz

Geniş Video İzle

Trump, gümrük tarifeleri sayesinde ABD'nin her gün 2 milyar dolar kazandığını açıkladı.

09.04.2025 01:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trump: "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, "Gümrük tarifeleri sayesinde her gün yaklaşık 2 milyar dolar kazanıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin zor durumdaki kömür endüstrisinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da kömür madencilerinin de katıldığı programda ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buradaki açıklamasında Trump, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi" dedi.

"Daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz"

Tarifeler konusunda birçok ülkenin ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini ve bunların "hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzı anlaşmalar" olduğunu ifade eden Trump, "70'te fazla ülkeyle temas kurduk. Hepsi bu sürece katılmak istiyor. Sorun ise hepsini kısa sürede kabul edebilecek olmayışımız. Buna gerek de yok, çünkü bildiğiniz gibi gümrük tarifeleri devrede ve daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz" dedi.

Trump, "Yıllarca belirli ülkeler tarafından bu tarifeler konusunda sömürüldük ve kötüye kullanıldık. Onlar bize karşı tarife uyguladı, biz ise onlara ya hiç uygulamadık ya da kayda değer bir önlem almadık. Ama şimdi yapıyoruz. Otomobillere tarife koyduk, keresteye koyduk, çelik ve alüminyuma koyduk. Bu yüzden ülkenin dört bir yanında çelik fabrikaları açılıyor" dedi.

Trump, "Geçtiğimiz günlerde çelik sektöründeki yöneticilerle konuştum. Hepsi, ABD'ye fabrika kurmaya geliyor. Çünkü burada fabrika kurarsanız, hiç vergi ödemezsiniz, sıfır tarife. Ama üretimi dışarda yapıp, ürünlerinizi Amerikalı işçilerin zararına olacak şekilde buraya getirirseniz, bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir" şeklinde konuştu.

Biden yönetiminin enerji politikalarını eleştirdi

Programda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "Yeşil Yeni Sahtekarlık" olarak nitelendirdiği çevreci politikalarına sert eleştiriler yönelten Trump, ABD'nin ihmal edilen kömür sektörünü yeniden canlandırma yönünde adımlar atılacağını duyurdu.

ABD'de kömür madenciliğini ve kömür kullanımını genişletme sözü veren Trump, yeni kömür santralleri inşa etme ve madencileri yeniden istihdam etme planlarından bahsetti.

Almanya'nın yeşil enerji anlayışı nedeniyle darbe aldıktan sonra yeniden kömüre dönüş yaptığını, Çin'in ise her hafta iki santral açtığını ileri süren Trump, kömürden vazgeçmeyen ülkelerin çok iyi bir konumda bulunduklarını söyledi.

Trump, kömür enerjisinin ülkedeki yeni yapay zeka veri merkezlerini de destekleyeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Gümrük Tarifeleri ile Günlük 2 Milyar Dolar Kazanıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
21:01 ’’Ramazan tebriki’’ krizinin diğer aktörüydü Vestel CEO’su görevinden ayrılıyor ''Ramazan tebriki'' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor
10:09 Teşkilat dizisinden Survivor’a Güzel oyuncuya aşkını ilan etti Teşkilat dizisinden Survivor'a! Güzel oyuncuya aşkını ilan etti
10:08 Görüntüsü olay Şeyma Subaşı, Miami’de denize üstsüz girdi Görüntüsü olay! Şeyma Subaşı, Miami'de denize üstsüz girdi
10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:36 Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek Bankacılık devi JP Morgan: 2 milyon kişi işini kaybedecek
09:32 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı 5 kişinin öldüğü kavgada gözaltı sayısı arttı
09:21 Okan Buruk, Jose Mourinho’yu gece yarısı bombaladı Okan Buruk, Jose Mourinho'yu gece yarısı bombaladı
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
09:14 Başvurular başladı Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak Başvurular başladı! Her ay 5 bin lira hesaplara yatacak
09:12 Müge Anlı’dan yeni hamle Bambaşka bir formatla ekrana gelecek Müge Anlı'dan yeni hamle! Bambaşka bir formatla ekrana gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 02:18:04. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: Gümrük Tarifeleri ile Günlük 2 Milyar Dolar Kazanıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement