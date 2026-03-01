Trump: Hamaney'in Ölümü Adalet - Son Dakika
Trump: Hamaney'in Ölümü Adalet

01.03.2026 01:12
Trump, Hamaney'in öldüğünü öne sürerek, bunun hem İran hem de Amerikalılar için adalet olduğunu söyledi.

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ortak saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü ileri sürerek, "Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar için de adalet" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaşım yaptı. ABD ile İsrail tarafından düzenlenen ortak saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini öne süren Trump, "Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar için de adalet" ifadesini kullandı.

Bunun İran halkının ülkelerini geri almaları için sahip oldukları en büyük fırsat olduğunu savunan Trump, "ağır ve hedef odaklı bombardımanının hafta boyunca veya Orta Doğu'da ve hatta dünyada barış hedefine ulaşmak için gerektiği sürece" devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

