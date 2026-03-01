Trump: Hamaney'in Ölümü Adalet

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ortak saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü ileri sürerek, "Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar için de adalet" dedi.

Bunun İran halkının ülkelerini geri almaları için sahip oldukları en büyük fırsat olduğunu savunan Trump, "ağır ve hedef odaklı bombardımanının hafta boyunca veya Orta Doğu'da ve hatta dünyada barış hedefine ulaşmak için gerektiği sürece" devam edeceğini belirtti.