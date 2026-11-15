Trump, hava trafik ağının 50 yıllık kısmının yenilenmesi için Kongreye fon çağrısı yaptı - Son Dakika
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Trump, hava trafik ağının 50 yıllık kısmının yenilenmesi için Kongreye fon çağrısı yaptı

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Trump, ülke genelinde uçuşları durduran hava trafik krizinin ardından ağın büyük kısmının 50 yıllık olduğunu belirterek Kongreye acil fon çağrısı yaptı. FAA'nın 13 Kasım'da iletişim sorunu nedeniyle durdurduğu uçuşlarda 10 binden fazla gecikme, binden fazla iptal yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkede uçuşları bir süreliğine durduran sorunun ardından, hava trafik kontrol sisteminin kapsamlı bir şekilde yenilenmesi için gerekli fonu hızla onaylaması için Kongreye çağrı yaptı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongreye çağrıda bulundu.

Trump, tüm ülkede cuma akşamı uçuşları bir süre durduran hava trafik krizine ilişkin, "Kongre, hava trafik kontrolü için acilen ihtiyaç duyulan fonu onaylarsa, bu sistemi hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirebiliriz. Bu, dünyanın en iyi sistemi olacak." ifadelerini kullandı.

Mevcut ağın büyük bir kısmının 50 yıllık olduğunu belirten Trump, söz konusu sistemin bir an önce yenilenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Söz konusu modernizasyon çalışmalarının bir bütün olarak yapılması gerektiğini ifade eden Trump, yenileme çabalarının yıllarca gerçekleştirilememesinden eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Ne olmuştu?

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "FAA, tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullanmıştı.

FAA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirilmişti. Açıklamada, tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilmişti.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, dün ABD'de 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edilmişti.

Ulaştırma Bakanı Duffy, Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak talebinde bulunmuştu.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, dün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sorunun ABD'nin eskiyen altyapısından kaynaklandığını savunmuştu. Duffy, ülkenin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak sağlanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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