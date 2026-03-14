Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: Hürmüz Boğazı İçin Savaş Gemileri Gönderiliyor

14.03.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için birçok ülkenin bölgeye savaş gemisi göndereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla bölgeye savaş gemilerini göndereceğini ileri sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

ABD Başkanı, "Özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülke, Boğaz'ın açık ve güvenli kalmasını sağlamak amacıyla, ABD ile eşgüdüm içinde bölgeye savaş gemileri gönderecek." ifadesine yer verdi.

İran'ın askeri kapasitesinin tamamının yok edildiğini öne süren Trump, bununla birlikte, Tahran yönetiminin hala Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasına "insansız hava aracı gönderme, boğaza mayın döşeme ya da kısa menzilli füze fırlatma" kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

Trump, "Umarız Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler bölgeye gemi gönderir. Böylece Hürmüz Boğazı, askeri gücü tamamen felce uğratılmış bir ulus (İran) tarafından artık bir tehdit unsuru olmaktan çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süre zarfında ABD'nin, İran'ın kıyı şeridini bombardımanlarla "yerle bir etmeye" ve İran'a ait gemileri de "aralıksız olarak sulara gömmeye" devam edeceğini kaydeden Trump, "Öyle ya da böyle, Hürmüz Boğazı'nı çok yakında yeniden açık, güvenli ve özgür bir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 19:26:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.