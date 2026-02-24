Trump ile Newsom Arasında Tartışma

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Demokrat California Valisi Gavin Newsom'ın 2028 başkanlık yarışından çekildiği yönündeki iddiası tartışma yaratırken, Newsom Trump'a "alaycı" ifadelerle cevap verdi.

ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama, başkanlık yarışı öncesinde kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

Trump'ın "Vay canına, Gavin Newsom başkanlık yarışından çekildi." şeklindeki paylaşımına California Valisi'nden yanıt gecikmedi.

Vali Newsom, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Trump'ın paylaşımını alıntılayarak alaycı bir şekilde, "Vay canına, Başkan bu akşam her zamankinden fazla bunamış." ifadesini kullandı.

Demokrat vali, 2028'de yapılacak başkanlık yarışında Demokratların en önemli adaylarından biri olarak öne çıkarken, henüz başkanlık yarışına girip girmeyeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Newsom'ın disleksi hastası olup olmadığı tartışması alevlendi

Trump, Newsom ile ilgili açıklamasının nedenine ilişkin herhangi bir ifade kullanmazken, ABD medyasına yansıyan haberlerde, Vali Newsom'ın disleksi hastası olduğunu anlattığı açıklamalarına atıf yapıldı.

Öne çıkan haberlerde, Trump'ın, bu durumun Newsom'ın "başkan adaylığına engel olabileceğini" ima ettiğine dikkati çekildi.

Önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın akıl sağlığına ilişkin zaman zaman açıklamalarda bulunan Trump, kendi bilişsel sağlık durumunun ise çok iyi olduğunu dile getiriyor.

Newsom, hafta sonu "Young Man in a Hurry" adlı anı kitabının tanıtımı için gittiği Atlanta'da katıldığı bir söyleşide, gençlik dönemlerinde yaşadığı disleksi hastalığına ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Newsom, kariyerinin başında biri kamuya açık, diğeri özel iki hayatı olduğunu ifade ederek, "Sizi etkilemeye çalışmıyorum. Sadece şunu vurgulamaya çalışıyorum: Ben de sizin gibiyim. Sizden daha iyi değilim. Biliyorsunuz, SAT sınavından 960 puan aldım." demişti.

Öğrenme güçlüğünün kamu hayatındaki davranışlarını şekillendirdiğini kaydeden Demokrat vali, "Beni hiç konuşma okurken görmediniz, çünkü konuşma okuyamıyorum. Disleksiyi yenemedim. Halen bununla yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.