Trump'ın 4 milyar dolarlık yardım kararı Herzog'u 'yıldırım çarpmışa' çevirdi - Son Dakika
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Trump'ın 4 milyar dolarlık yardım kararı Herzog'u 'yıldırım çarpmışa' çevirdi

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD'nin 4 milyar dolarlık yardımı durdurma kararından önceden haberi olmadığını, bunun kendisini 'yıldırım çarpmışa çevirdiğini' söyledi. Herzog, kesintiden endişelendiğini, Washington ile ilişkiler için hükümet kurulması gerektiğini söyledi.

??????? İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik 4 milyar dolarlık yardımın durdurulması kararından önceden haberdar olmadığını belirterek, "Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi." dedi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail'de muhalefet bloğunun en güçlü partisi Yashar heyetiyle gerçekleştirdiği istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Herzog, "Amerikan yardımının kesilmesi konusu beni son derece endişelendiriyor. Hem de çok." dedi.

Trump'ın ABD'de ara seçimlerin yapıldığı 3 Kasım günü İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın kesilmesi kararına ilişkin "Bu durum beni adeta yıldırım çarpmışa çevirdi." ifadelerini kullanan Herzog, Washington ile ilişkileri muhafaza etmek için İsrail'de hükümetin kurulması gerektiğini ve yeniden seçimlere gidilmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım günü ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını aktaran Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA
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