Trump'ın ABD federal sağlık hizmetlerine aday gösterdiği Mehmet Öz, bu göreve getirilecek ilk Türk olacak

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterilen Türk kalp cerrahı doktor Mehmet Öz, Senatonun onaylaması halinde bu pozisyona getirilen ilk Türk olacak.

Donald Trump, dün doktor Mehmet Öz'ü, federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdiğini açıkladı.

ABD'nin ciddi sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun bulunmadığını belirten Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözebileceğini vurguladı.

Senatonun onaylaması halinde Öz, bu göreve getirilecek ilk Türk olacak.

ABD'nin Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde 11 Haziran 1960'ta dünyaya gelen Öz, Harvard Üniversitesinden mezun oldu.

Öz, Pensilvanya Tıp Fakültesinde ve Wharton İşletme Fakültesinde öğrenim gördü.

Şöhrete yükseliş

ABD'li ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in programında 6 sezon boyunca "sağlık tavsiyeleri" vermesiyle dikkatleri üstüne toplayan Öz, 2009'da "The Dr. Oz Show" ile kendi programının sunuculuğunu yapmaya başladı.

2022'ye kadar süren programıyla birçok "Gündüz kuşağı Emmy" (Daytime Emmy) ödülünün sahibi olan Öz,aynı zamanda çok sayıda ödüle de aday gösterildi.

Gündüz kuşağında önemli başarılara imza atan söz konusu program, Öz'ün 2022'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime girerek siyasete atılmasıyla ekranlara veda etti.

4 çocuk babası Dr. Öz, yaklaşık 2 milyon aboneye sahip YouTube kanalında video paylaşımı yapmayı sürdürüyor.

Siyasi kariyeri ve başarılı televizyonculuğunun yanı sıra yazar da olan Öz, yazdığı 8 kitapla "New York Times en çok satanlar" listesine girdi.

Öz, 2008'de ise "Time" dergisinin "En etkili 100 insan" listesinde yer aldı.

Trump'la "sıkı" ilişkiler

Trump ile ilişkisi uzun yıllara dayanan Öz, 2022'de Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, ABD'nin seçilmiş başkanı ile 2004'te bir yardım etkinliği vesilesiyle tanıştığını söyledi.

Uzun yıllar birçok etkinlikte bir araya geldiği Trump'la ilişkilerini 2016'da "sağlamlaştıran" Öz, dönemin Başkan adayını programında ağırlayarak sağlığına ilişkin röportaj yaptı.

Konuk olduğu bu programda Trump, eşi Melania Trump'ın "The Dr. Oz Show"un hayranı olduğunu ifade etti.

Trump, ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk döneminde Öz'e, Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyinde yer verdi.

Ardından 2022'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'ın gerisinde kalarak seçimi kaybetti.

Türkiye'yle ilişkiler

Öz, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği 11 ilden biri olan Hatay'a ziyarette bulunmuştu.

"Bu kabusta bile her yerde umut görüyorum." ifadesini kullanan Öz, Türk insanının dayanışmasının halihazırda bir "güvence" oluşturduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Öz ile 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü.

Medicare ve Medicaid

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023'te Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yaptı.

Mehmet Öz ise seçilmiş başkan Trump tarafından Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterilerek bir başarıya daha imza attı.