Trump'ın Çin Ziyareti İptal Edildi

17.03.2026 15:25
Trump, İran saldırıları nedeniyle Çin ziyaretini bir ay ertelemek istedi, Çin iletişimde olduğunu açıkladı.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu ayın sonunda Pekin'e yapmayı planladığı ancak ertelenmesini talep ettiği ziyarete ilişkin Washington yönetimiyle iletişimde olduklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında Başkan Trump'ın ziyaretine ilişkin, tarihi dahil, detaylar konusunda iletişimde olduklarını belirtti.

Trump'ın, ABD'nin İsrail ile İran'a saldırıları nedeniyle Çin'den bu ayın sonunda yapmayı planladığı ziyareti bir ay kadar ertelemesini istediğini açıklamasına ilişkin sorulan sorulara Sözcü Lin, paylaşacak ek bilgisi olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Öte yandan Lin, ziyaretin, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere oluşturulacak koalisyona Çin'in katılımı konusunda isteksiz olması nedeniyle ertelendiği iddiasını reddederek şunları kaydetti:

"ABD'nin söz konusu medya haberlerine ilişkin, bunların tamamen yanlış olduğu açıklamasını not ettik. ABD tarafı ertelemeyi Hürmüz Boğazı sorunuyla ilişkilendirmemiştir."

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak üzere oluşturulacak koalisyona Çin'in katılımı konusunda Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada,"Ziyaret öncesinde Çin'in yardım edip etmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Buna göre erteleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve bu sebeple Pekin yönetimine Çin ziyaretinin bir ay kadar ertelenmesi için talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

