Trump'ın İran'a Ültimatomu: 12 Saatlik Geri Sayım ve Son Dakika Ateşkesi
Trump'ın İran'a Ültimatomu: 12 Saatlik Geri Sayım ve Son Dakika Ateşkesi

08.04.2026 09:41
ABD Başkanı Trump, İran'a 12 saat içinde anlaşmaya varılmazsa 'medeniyetin yok olacağı' tehdidinde bulundu, ancak sürenin dolmasına 90 dakika kala iki haftalık ateşkes ilan ederek geri adım attı.

Salı günü Washington DC saatiyle sabah 08:06'da Başkan Trump, İran'a 12 saatlik bir ültimatom vererek önümüzdeki 12 saat içinde anlaşmaya varılmazsa 'bütün bir medeniyetin yok olacağını' duyurdu. Bu tehdit, dünya çapında çılgın bir tahmin oyununa ve küresel tepkilere yol açtı. Sürenin dolmasına 90 dakika kala Trump geri adım atarak sosyal medyadan İran ile iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaştığını ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılması şartıyla saldırıları askıya alacağını açıkladı.

Trump günlerdir İran'ın sivil altyapısını bombalayacağı uyarılarında bulunmuştu. Tehdit, İran'da vatandaşların hazırlık yapmasına, ABD müttefiklerinin diplomasi çabalarına ve küresel piyasalarda endişelere neden oldu. Avrupalı yetkililer Trump'ın geri adım atacağına ikna olurken, İsrail'de eski Başbakan Olmert gibi isimler tehdidi ciddiye aldı. Pentagon, İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılar için hazırlık yaptı, ancak hedef listelerinin Trump'ın tehdidinden daha sınırlı olduğu belirtildi.

Gün boyunca Trump, tehditleriyle ilgili endişeleri artırırken aynı zamanda iç siyasete odaklandı. Fox News'e verdiği demeçte 'saat 20:00'de olacak' diyen Trump, son dakikada Pakistan Başbakanı Şerif'in ateşkes çağrısına yanıt olarak müzakerelere açık olduğunu gösterdi. Saat 18:32'de, kendi belirlediği sürenin dolmasına 88 dakika kala, Truth Social'dan yaptığı açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması şartıyla saldırıları iki haftalığına askıya aldığını duyurdu. Bazı ABD yetkilileri, bu anlaşmanın iki hafta içinde yeniden krize yol açabileceğinden endişe duyuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, ABD Başkanı, Son Dakika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış Şükran Ovalı’dan Caner Erkin itirafı: Hayatında hiç kitap okumamış
İzmir’de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı İzmir'de 2 şüphelinin midesinden 1 kilo 304 gram uyuşturucu çıktı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı Yoğun bakımda tedavi görüyor İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor
Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar Şampiyonlar Ligi için bomba tahmin: Kupayı ilk kez kazanıyorlar

Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine "Zıplamayan Müslümandır" dediler
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak
Real Madrid gece yarısı karıştı! Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
Tarihin en yüksek akaryakıt zammı pompaya yansıdı
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
SonDakika.com Haber Portalı. 8.04.2026
