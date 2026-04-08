Trump'ın İran'a Ültimatomu: 12 Saatlik Geri Sayım ve Son Dakika Ateşkesi

Salı günü Washington DC saatiyle sabah 08:06'da Başkan Trump, İran'a 12 saatlik bir ültimatom vererek önümüzdeki 12 saat içinde anlaşmaya varılmazsa 'bütün bir medeniyetin yok olacağını' duyurdu. Bu tehdit, dünya çapında çılgın bir tahmin oyununa ve küresel tepkilere yol açtı. Sürenin dolmasına 90 dakika kala Trump geri adım atarak sosyal medyadan İran ile iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaştığını ve Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılması şartıyla saldırıları askıya alacağını açıkladı.

Trump günlerdir İran'ın sivil altyapısını bombalayacağı uyarılarında bulunmuştu. Tehdit, İran'da vatandaşların hazırlık yapmasına, ABD müttefiklerinin diplomasi çabalarına ve küresel piyasalarda endişelere neden oldu. Avrupalı yetkililer Trump'ın geri adım atacağına ikna olurken, İsrail'de eski Başbakan Olmert gibi isimler tehdidi ciddiye aldı. Pentagon, İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılar için hazırlık yaptı, ancak hedef listelerinin Trump'ın tehdidinden daha sınırlı olduğu belirtildi.

Gün boyunca Trump, tehditleriyle ilgili endişeleri artırırken aynı zamanda iç siyasete odaklandı. Fox News'e verdiği demeçte 'saat 20:00'de olacak' diyen Trump, son dakikada Pakistan Başbakanı Şerif'in ateşkes çağrısına yanıt olarak müzakerelere açık olduğunu gösterdi. Saat 18:32'de, kendi belirlediği sürenin dolmasına 88 dakika kala, Truth Social'dan yaptığı açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması şartıyla saldırıları iki haftalığına askıya aldığını duyurdu. Bazı ABD yetkilileri, bu anlaşmanın iki hafta içinde yeniden krize yol açabileceğinden endişe duyuyor.