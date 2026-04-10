Trump'ın İran Savaşı: Beklenmeyen Direniş ve Ateşkes Zorunluluğu

10.04.2026 13:09
ABD Başkanı Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri operasyon, beklediği kolay zaferin aksine karmaşık sonuçlar doğurdu. İran, direnişiyle uluslararası bir enerji ve gıda krizi yarattı. Trump's strategic miscalculation has left him in a precarious position, leading to an uneasy ceasefire amidst geopolitical tensions.

ABD Başkanı Trump, İran'a karşı kolay bir zafer kazanarak gücünü pekiştirmeyi ummuştu, ancak Financial Times editörü Martin Wolf'un 'gangsterlik' olarak nitelendirdiği bu girişim beklenmedik sonuçlara yol açtı. Trump, dünyanın en büyük askeri gücüne sahip olmasına rağmen, İran'ın savunma ve altyapı tesislerinde büyük tahribat yapsa da, savaşı kontrol edemedi. İran, sanılandan daha dirençli çıkarak Arap ülkelerindeki Amerikan üslerini ve enerji tesislerini vurdu, özellikle Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel bir enerji ve gıda krizi yarattı. Bu durum, Trump'ı daha fazla ilerleyemez hale getirdi ve savaşın 8. gününde 'İran kâğıttan kaplan' diyen Trump, dün ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı.

İran rejiminin 'kurmayca' stratejik planlaması, Trump'ı şaşırttı; Trump, İran'ın Körfez ülkelerine saldırmasını ve Hürmüz'ü kapatmasını beklemediğini itiraf etti. Enerji krizi, başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerin ve ABD şirketlerinin Trump üzerindeki baskısını artırdı, İran rejimini değiştirmenin mümkün olmadığı görüldü. New York Times'a göre, MOSSAD ve Netanyahu, İran rejimini devirmenin kolay olacağını söyleyerek Trump'ı aldattı. Amerikan kurumları, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Ulusal İstihbarat Konseyi'nin uyarılarına rağmen, Trump megalomanik zafer dürtüsü ve Netanyahu'ya bağımlılığıyla savaşı başlattı, bu da Savaş Bakanı Hegsett'in Hıristiyan 'kutsal savaşçı' kimliği ve protesto istifalarıyla sonuçlandı.

Trump, Kongre'nin savaş ilanı yetkisini atlatmak için operasyonu 'askeri operasyon' olarak tanımladı, bu anayasal dolanmanın ileride tartışılması bekleniyor. Ayrıca, ABD'de Yahudi lobilerinin gücü azalıyor; Pew Research'e göre, İsrail'i olumlu görenlerin oranı 2022'de %55'ten %37'ye düştü, olumsuz görenler %42'den %60'a çıktı. Ateşkes kırılgan durumda; Netanyahu'nun Lübnan'daki eylemleri ateşkesi sabote ediyor, İran buna tepki gösteriyor. Trump, ateşkesi kabul etse de, 10 Maddelik Plan'ı çöpe attığını açıklayarak kendi şartlarını dayatmaya çalışıyor, bu da onun zor durumda olduğunu gösteriyor.

Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
Advertisement
