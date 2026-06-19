Trump'ın İran Politikalarına Halktan Olumsuz Tepki - Son Dakika
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Trump'ın İran Politikalarına Halktan Olumsuz Tepki

19.06.2026 13:33
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ABD'de yapılan ankette Trump'ın İran politikalarına desteğin yüzde 65 olmadığı ortaya çıktı.

ABD'de yapılan anket, halkın yaklaşık yüzde 65'inin Başkan Donald Trump yönetiminin İran'la ilgili meseleleri ele alış biçimini onaylamadığını gösterdi.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 11-17 Haziran'da 3 bin 40 yetişkine Trump yönetiminin İran politikalarına ilişkin görüşleri soruldu.

Trump'ın İran ile bir anlaşmaya varıldığı ifadelerini kullandığı sıralarda gerçekleştirilen anket, ABD'lilerin yaklaşık yüzde 65'inin yönetimin İran'la ilgili meseleleri ele alış biçimini onaylamadığını ortaya koydu.

Anket sonuçları, Demokrat Parti destekçileri ve bağımsızların çoğunun Trump'ın eylemlerini "olumsuz" bulduğunu gösterirken, Cumhuriyetçilerde ise bu oranın yalnızca yüzde 28 olduğuna işaret etti.

Halkın yaklaşık yüzde 53'ünün, Washington'ın İran'a yönelik saldırılarının "aşırı" olduğunu düşündüğü tespit edildi.

İsrail'e yaklaşım

ABD yönetiminin İsrail'e yaklaşımına ilişkin sorular da yer alan ankette, bu yaklaşımı halkın yalnızca yüzde 34'ünün onayladığı kaydedildi.

Haberde ifadelerine yer verilen 69 yaşındaki Cumhuriyetçi seçmen James Huffman ise Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konusunda yanlış bir strateji yürüttüğünü düşündüğünü söyledi.

Huffman, "Netanyahu Trump'ın istediklerini değil kendi istediklerini yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın İran Politikalarına Halktan Olumsuz Tepki - Son Dakika

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