Trump'ın NATO Eleştirileri ve İran Savaşı Sonrası Transatlantik Gerilimler

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da yaptığı iki saatlik görüşmenin ardından, ittifakın geleceğine dair belirsizlikler arttı. Trump, görüşme sonrası sosyal medyada NATO'yu eleştirerek, İran savaşında müttefiklerin yetersiz kaldığını ifade etti ve Grönland'ı ele geçirme tehdidini yineledi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Trump yönetimi, İran savaşı sırasında ABD ve İsrail'e yardımcı olmadıklarını düşündüğü NATO ülkelerini cezalandırmak için bir plan üzerinde çalışıyor. Plan, ABD birliklerinin destek vermeyen ülkelerden çekilip Polonya, Romanya gibi destekleyici ülkelere konuşlandırılmasını ve muhtemelen İspanya veya Almanya'daki bir ABD üssünün kapatılmasını içeriyor. İspanya, İran operasyonunda ABD uçaklarının hava sahasını kullanmasını engellerken, Almanya ve İtalya da benzer kısıtlamalar getirdi.

İngiliz basınında yer alan analizler, İran savaşının Avrupa'nın ABD'den 'özgürleşmesi' açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. The Guardian'ın analizine göre, bu süreç Avrupa'da ABD'ye bağımlılığın sorgulanmasına neden oldu ve aşırı sağcı liderler bile Trump'tan uzaklaşmaya başladı. Avrupa ülkeleri, İran ile koordinasyon içinde gıda krizi önleme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma girişimlerine liderlik ediyor, ancak ABD'nin askerlerini yeniden konuşlandırma planı Rusya'yı kızdırabilir.

Transatlantik ilişkilerdeki bu gerilimler, dünyadaki askeri ve siyasi dengeleri değiştirme potansiyeli taşıyor, NATO'nun geleceği ve Avrupa-ABD ilişkileri üzerinde derin etkiler yaratabilir.