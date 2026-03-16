Trump\'ın Özel Kalemi Kanserle Mücadeleye Başladı

16.03.2026 19:43
ABD Başkanı Trump, Özel Kalemi Susie Wiles'a erken evre meme kanseri teşhisi konduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Beyaz Saray Özel Kalemi Susie Wiles'a kanser teşhisi konuldu. 68 yaşındaki Wiles'a erken evre meme kanseri teşhisi konduğu ve tedavi sürecinin başladığı bildirildi.

Trump'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Wiles'ın, tedavisi devam ederken görevini sürdürmeye hazırlandığı ifade edildi. Beyaz Saray kaynaklarına göre Wiles, sağlık durumuna rağmen görevinden ayrılmayı planlamıyor.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wiles'ın erken evre meme kanseri teşhisi aldığını duyurdu. Açıklamada, Wiles'ın güçlü bir karaktere sahip olduğu ve hastalıkla mücadeleye hızlı şekilde başladığı vurgulandı.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Beyaz Saray'daki en kritik pozisyonlardan biri olan özel kalemlik görevini yürüten Wiles'ın, tedavi süreci devam ederken görevini sürdürmesi bekleniyor. Wiles, Trump'ın en güvendiği isimlerden biri olarak ABD yönetiminde önemli bir rol oynuyor.

Hastalığı hakkında ilk kez konuşan Wiles kanser teşhisinin kendisini yıldırmayacağını söyledi ve"Tedavi sürecimde ve mevcut görevimde hizmet etmeye devam ederken Başkan Trump'ın desteği ve cesaretlendirmesi için de derinden minnettarım" dedi.

"Kanseri erken teşhis eden ve tedavimi yönlendiren olağanüstü bir doktor ekibine sahip olduğum için minnettarım ve güçlü bir prognoz beni cesaretlendiriyor"ifadelerini kullanırken ABD2de her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını da vurguladı

TRUMP'A EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİ

Susie Wiles, Trump'ın siyasi kariyerinde uzun süredir yanında bulunan ve stratejik karar süreçlerinde etkili olan isimler arasında yer alıyor. Beyaz Saray'daki görevi nedeniyle ABD yönetiminde Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: AA

