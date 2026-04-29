Trump'ın portresi ABD pasaportlarında: 'America250' kutlamaları kapsamında tartışma yaratan karar
Trump'ın portresi ABD pasaportlarında: 'America250' kutlamaları kapsamında tartışma yaratan karar

29.04.2026 13:32
ABD yönetimi, bağımsızlığın 250. yılı için hazırlanan sınırlı sayıdaki pasaportların iç kapağına Donald Trump'ın portresini ekleme kararı aldı. Uygulama sosyal medyada 'propaganda' ve 'otoriter rejim benzetmesi'yle eleştirilirken, Beyaz Saray 'kişiselleştirilmiş sanat' vurgusu yaptı.

ABD yönetimi, bağımsızlığın 250. yılı kapsamında 'America250' temalı sınırlı sayıda pasaport üretecek. Pasaportların iç kapağında Donald Trump'ın büyük bir portresi, çevresinde Bağımsızlık Bildirgesi metni ve ABD bayrağı motifleri yer alacak. Trump'ın imzası altın renginde işlenecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, pasaportların mevcut güvenlik özelliklerini koruyacağını ve 'kişiselleştirilmiş sanat' içereceğini söyledi.

Bu adım, Trump'ın imajını kamu kurumlarında görünür kılma girişimlerinin son örneği. Adalet, Çalışma ve Tarım Bakanlıklarında Trump portreleri bulunuyor. Ayrıca 2026 ulusal park giriş kartında Trump, George Washington ile birlikte yer aldı. ABD Darphanesi, Trump portreli 1 dolarlık madeni para taslaklarını yayımlarken, 75 metre yüksekliğinde altın renkli bir 'Zafer Takı' projesi de gündemde.

Sosyal medyada yoğun tepki çeken uygulama, 'narsizm', 'propaganda' ve 'otoriter rejim' benzetmeleriyle eleştirildi. Bir kullanıcı 'Esad rejimi bile pasaportlara bu saçmalığı koymamıştı' derken, bir diğeri 'Amerikan İmparatorluğu'nun çöküşü tek resimde anlatılıyor' yorumunu yaptı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 29.04.2026 13:44:09.
