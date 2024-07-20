Trump'ın suikast girişiminde durumu iyi - Son Dakika
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Trump'ın suikast girişiminde durumu iyi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişiminde bulunulan Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Jackson, Trump'ı muayene ederek durumu hakkında yazılı açıklama yaptı. Jackson, kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini belirtti. Trump'a ilk müdahalenin Butler Memorial Hastanesi'nde yapıldığını ve yaranın mükemmel şekilde tedavi edildiğini vurgulayan Jackson, Trump'ın durumunun iyi olduğunu ve yaranın beklenildiği gibi iyileştiğini ifade etti.

20.07.2024 23:43
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson, suikast girişiminde bulunulan Trump'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

???????Trump'ı muayene eden Jackson, eski başkanın durumuna dair yazılı açıklama yaptı.

Jackson, Trump'ın suikast girişiminden bu yana yanında olduğunu, yarasını her gün değerlendirip tedavi ettiğini ve durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Kurşunun Trump'ın kafasının birkaç milimetre yanından geçerek sağ kulağının üst kısmına isabet ettiğini belirten Jackson, "Mermi izi kulağın kıkırdak yüzeyine kadar uzanan 2 santimetre genişliğinde bir yara oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Jackson, başlangıçta belirgin bir kanama olduğuna, ardından da kulağın üst kısmında belirgin bir şişlik meydana geldiğine ancak zamanla düzeldiğine işaret ederek, "Yara düzgün bir şekilde iyileşmeye başladı. Kulağında hala pansuman gerektiren aralıklı kanamalar mevcut." ifadelerine yer verdi.

Trump'a ilk müdahalenin Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde "Butler Memorial Hastanesi'nin" sağlık personeli tarafından yapıldığını kaydeden Jackson, eski başkanın yarasının mükemmel şekilde tedavi edildiğini vurguladı.

Jackson, hastanenin sağlık personelinin Trump'ın başının tomografisini de içeren ek yaralanmalar için kapsamlı bir değerlendirme sağladıklarını, gerektiğinde kapsamlı bir işitme muayenesi de dahil olmak üzere başka değerlendirmeler de yapılacağını kaydetti.

Trump'ın durumunun özetle iyi olduğunu ve 13 Temmuz'da aldığı kurşun yarasının beklendiği şekilde iyileştiğini belirten Jackson, "Ölmemiş olması tam anlamıyla bir mucize." ifadelerini kullandı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın suikast girişiminde durumu iyi - Son Dakika

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