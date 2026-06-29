Trump'ın Taciz Davasında Yüksek Mahkeme Kararı - Son Dakika
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Trump'ın Taciz Davasında Yüksek Mahkeme Kararı

29.06.2026 19:53
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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın cinsel taciz davasındaki başvurusunu reddetti, karar geçerli kaldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın, 1990'lı yılların ortasında New York'taki bir mağazada yazar E. Jean Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu ve daha sonra kendisine iftira attığı yönündeki jüri kararının geçersiz sayılması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Mahkeme, herhangi bir gerekçe belirtmeden Trump'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Kararla birlikte, Trump'ın E. Jean Carroll'a cinsel taciz ve iftiradan sorumlu tutulduğu jüri kararı geçerliliğini korudu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek Mahkeme, sürpriz bir şekilde hiç tanımadığım bir kadın tarafından bana karşı açılan sahte bir davayı ele almayı reddetti." diyerek tepki gösterdi.

Davanın ABD'nin temsil ettiği değerlere aykırı olduğunu savunan Trump, karara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Trump, "New York Eyaleti, beni haksız yere 'yakalamak' için, onlarca yıl öncesine giden anlık bir zaman dilimi için bir yasa çıkardı. Bu yasa özel olarak hazırlanmıştı ve bu adaletsizliğe izin verilemez." ifadelerini kullandı.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Carroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında Mayıs 2023'te jüri tarafından suçlu bulunmuş, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Trump'ın avukatları, davayı bölge temyiz mahkemesine götürmüş ancak temyiz mahkemesi de Carroll'u haklı bulunca Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Taciz Davasında Yüksek Mahkeme Kararı - Son Dakika

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