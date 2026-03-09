Trump'ın Temsilcisinin İsrail Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika
Trump'ın Temsilcisinin İsrail Ziyareti İptal Edildi

09.03.2026 12:55
Steve Witkoff ve Jared Kushner'in İsrail ziyareti son anda iptal edildi, gerekçe açıklanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ziyareti iptal edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ziyaretin salı günü (yarın) yapılmasının planlandığını ancak son anda iptal edildiğini duyurdu.

Ziyaretin iptal gerekçesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ziyaret, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü dönemde, iki ülke arasındaki diplomatik temasları güçlendirme amacı taşıyordu. Witkoff ve Kushner'in programında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmelerin de yer alması planlanmıştı.

ABD ve İsrail'den konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

