Trump\'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, görevi resmen devralacağı tarih olan 20 Ocak'ta yapılacak yemin törenine ilişkin açıklama yaptı.

"DAHA BAŞKANLIĞA BAŞLAMADAN İNSANLARI KORUMAK BENİM GÖREVİM"

"Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim" ifadelerini kullanan Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC'de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti. Trump, "Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var" dedi.

1985'TEN SONRA İLK: KONGRE BİNASINDA YAPILACAK

Soğuk hava şartları nedeniyle törendeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılacağını belirten Trump, bunun herkes için ve özellikle de geniş televizyon izleyicileri için çok güzel bir deneyim olacağını belirtti. ABD'de en son 1985'te aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle eski başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binası içindeki Rotunda kısmında yapılmıştı.

"TÖRENE KATILMAYI DÜŞÜNENLER İYİ GİYİNSİN"

Öte yandan Trump, 20 Ocak'ta gündüz yapılacak yemin töreni dışındaki etkinliklerde ise bir değişiklik olmadığını kaydederek, "Her halükarda, yemin törenine katılmayı düşünenler iyi giyinsin" ifadelerini kullandı.