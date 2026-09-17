Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine yan bakılmıyor - Son Dakika
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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine yan bakılmıyor

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Arda Turan\'ın Shakhtar Donetsk\'ine yan bakılmıyor
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda Vilkhivtsi'yi 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Ukrayna Kupası son 32 turunda Vilkhivtsi ile  Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Vil'khivtsi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 3-0'lık skorla kazandı.

SHAKHTAR DONETSK 3 GOLLE TURLADI

Shakhtar Donetsk'e turu getiren golleri 30. dakikada Yehor Nazaryna, 44. dakikada Carvalho ve 72. dakikada Viktor Tsukanov kaydetti. 

ARDA TURAN VE ÖĞRENCİLERİ SON 16'DA

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Arda Turan ve öğrencilerinin son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından netlik kazanacak. 

Shakhtar DonetskArda TuranFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ine yan bakılmıyor - Son Dakika
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