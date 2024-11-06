Trump'ın Zaferi Piyasaları Hareketlendirdi - Son Dakika
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Trump'ın Zaferi Piyasaları Hareketlendirdi

Seçim sonuçları Bitcoin ve borsa vadeli işlemlerinde büyük artışa yol açtı.

06.11.2024 09:57
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(ANKARA) - ABD başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yatırımcıların yakın takibinde. Resmi olmayan seçim sonuçları, Donald Trump'ın Kamala Harris'i geride bıraktığını gösterirken, ABD hisse senedi vadeli işlemleri keskin bir şekilde yükseldi. Trump'ın kazanması halinde artış göstermesi beklenen Bitcoin, 75 bin dolar seviyesine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

ABD'den gelen ilk seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump şu ana kadar 230 delege kazanırken, Harris 210 delege aldı. Trump'ın önde göründüğü sonuçlar henüz netleşmemişken piyasalar hareketlenmeye başladı.

ABD'de gece yarısına yakın saatlerde, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 vadeli işlemleri (NQ=F) ve S&P 500 vadeli işlemleri (ES=F) yaklaşık yüzde 1,3 oranında yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri (YM=F) de yüzde 1'in üzerinde bir artış gösterirken, hisse senetleri de değer kazanmaya devam etti.

10 yıllık Hazine tahvili vadeli işlemleri (TY=F) yaklaşık 11 baz puan artarak yüzde 4,4 seviyesine yükseldi. Bitcoin (BTC-USD), dolar ile birlikte rekor seviyede yükseldi, akşam saatlerinde Trump'ın lehine görünen resmi olmayan seçim sonuçları ise Bitcoin'deki değer artışını güçlendirdi. Bitcoin 75 bin dolar seviyesine çıkarak 73 bin 750 dolarlık rekorunu aştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Zaferi Piyasaları Hareketlendirdi - Son Dakika

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