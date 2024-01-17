Trump\'ın zarar tazminatı davasında jüri seçimi yapıldı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki, daha önce "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaretle suçlandığı ve tazminat ödemeye mahkum edildiği yargılamanın devamı kapsamındaki "zarar tazminatı" davası New York mahkemesinde yapılan jüri seçimi ile başladı.

Trump'ın da sabah saatlerinde katıldığı duruşmada eski başkanın ne kadar tazminat ödeyeceğini belirleyecek 9 kişilik jüri heyeti belirlendi.

Jüri seçiminin ardından duruşmada açılış konuşmalarına geçilirken, Trump ise New Hampshire'deki seçim çalışması program için mahkemeden ayrıldı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, davaya bakan yargıcı "Trump'tan nefret eden radikal solcu" nitelemesiyle eleştirerek, davayı siyasi insiyakla açılan bir cadı avı olduğu şeklinde eleştirdi.

Davanın açılış konuşmaları sırasında Carroll'un avukatı Shawn Crowley, Trump'ın müvekkilini karalamaya devam ettiğini savunarak, "Onun susması için ne kadar para ödemesi gerekiyor?" dedi.

Trump'ın avukatı Alina Habba da Carroll'un Trump üzerinden şöhret elde etmeye çalıştığını savunarak, "Kariyeri başarılı oldu ve her zaman istediği gibi yeniden ilgi odağı haline geldi." ifadesini kullandı.

Bugün de devam edecek duruşmada davacı E. Jean Carroll ifade verecek.

Carroll, mayısta Trump'ın tecavüz ve hakaretten suçlu bulunmasının ardından kazandığı 5 milyon dolar tazminata ek olarak 10 milyon dolar daha "zarar tazminatı" talep ediyor.

"Tecavüz ve hakaret" davası

Magazin dergisi yazarı 79 yaşındaki Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini açıklamış, Trump ise iddiaları reddetmişti.

Trump, Caroll tarafından açılan "tecavüz ve hakaret" davasında mayıs ayında iki hafta süren duruşmalar sonucunda jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri, Trump'ın, Carroll'a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

İlk hukuk zaferinin ardından Carroll, Trump'a yönelik ikinci bir "zarar tazminatı" davası açmış, 6 Eylül'de yargıç davada Trump'ı tekrar sorumlu bulmuştu.

Dün başlayan davada jüri bu defa sadece Trump'ın ödeyeceği tazminatın miktarına karar verecek.