Trump: İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yok - Son Dakika
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Trump: İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yok

18.06.2026 20:52
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Trump, İran'a yapılacak 300 milyar dolarlık ödemenin söz konusu olmadığını ve bunu yalan haber olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödeme yapması söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında varılan mutabakata dair tartışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

"ABD'nin İran'a 300 milyar dolarlık bir ödeme yapması söz konusu değil." diyen Trump, bunu bir "yalan haber" olarak nitelendirdi.

İran ile ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Mutabakat metninin 6. maddesi şu şekilde kayda geçmişti:

"ABD, bölgesel ortaklarıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti'nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında, kesin ve karşılıklı olarak mutabık kalınan bir plan hazırlamayı taahhüt etmektedir. Bu planın uygulanmasına yönelik mekanizma, 60 gün içinde nihai anlaşmanın bir parçası olarak kesinleştirilecektir. İlgili finansal işlemler için gerekli olan tüm lisanslar, muafiyetler ve izinler ABD tarafından verilecektir."

Mutabakat metninin açıklanmasının ardından söz konusu paranın nasıl ve kim tarafından ödeneceği tartışması gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'a 300 milyar dolarlık ödeme yok - Son Dakika

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