Trump İran\'a Büyük Operasyon Başlattı

28.02.2026 11:56
ABD Başkanı Trump, İran rejimine karşı büyük bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırıları hakkında, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

"İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." ifadesini kullanan Trump, saldırının amacına ilişkin şunları söyledi:"

"Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır."

Trump, İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." diye konuştu.

ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." dedi.

Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı nükleer silah konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.

"47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söyledi."

Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" kaydetti.

İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etti.

Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Operasyon, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

