Trump: İran'a Kara Birlikleri Gönderilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'a Kara Birlikleri Gönderilebilir

Trump: İran\'a Kara Birlikleri Gönderilebilir
02.03.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran'a kara birlikleri gönderme olasılığını dışlamadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki askeri saldırılar sırasında İran'a kara birlikleri gönderme olasılığını gündeme getirdi. Askeri operasyonların beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve İran'ın nükleer çalışmalarını durdurmak için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

TRUMP'TAN ENDİŞELENDİRECEK "KARA BİRLİKLERİ" AÇIKLAMASI

New York Post'a açıklama yapan Trump, hafta sonu Orta Doğu'da İsrail ile İran'a karşı başlattıkları askeri saldırıların son durumuna değindi. Trump, askeri saldırılarda "Tahran yönetiminin üst düzey yetkililerinden onlarcasını ortadan kaldırarak planlanandan çok daha ileride" olduklarını ileri sürdü.

"ÇEKİNCEM YOK"

İran'a saldırılarda muhtemel "kara birliklerinin" kullanılması ihtimaline "Çekincem yok." yanıtını veren Trump, "Her başkanın 'Kara birlikleri olmayacak' dediği gibi, ben bunu söylemiyorum. '(Saldırılarda) Muhtemelen ihtiyaç duymazlar' ya da 'gerekliyse' diyorum." ifadesini kullandı.

"SÜRE KISALABİLİR"

Daha önce, saldırıların "yaklaşık 4 hafta" süreceğini tahmin ettiği sorulan Trump, ilk aşamada "4 hafta tahmin edildiğini ancak bir günde başardıklarını" belirtti.

Bu sürenin kısaltılabileceğini belirten Trump, "Oldukça hızlı ilerleyecek. Liderlik açısından tam zamanında, hatta çok ilerisindeyiz." diye konuştu.

İran'ın karşı saldırılarına değinen Trump, "(İran'ın) intikamı terörizm yoluyla almasından" endişe duymadıklarının altını çizerek "Ne olursa olsun. Her şey gibi, onu da ortadan kaldıracağız." dedi.

CENEVRE SONRASI KARAR

Trump, saldırı kararını, geçen hafta Cenevre'deki "son görüşmelerden sonra" aldıklarını ve bu kararda "İran'ın gizlice nükleer projeler üzerinde çalıştığı istihbaratının" etkili olduğunu dile getirdi.

Ciddi müzakereler yaptıklarını ancak İran tarafının geri çekildiğini söyleyen Trump şunları kaydetti: "Nükleer silah yapmak istiyorlardı, bu yüzden onları tamamen yok ettik ancak tamamen farklı bir yerde olduklarını gördük. Çünkü yok ettiğimiz yerler kalıcıydı. Onları kullanmaya çalıştılar ancak daha önce doğru söylediğim gibi, tamamen yok edildiler, değil mi? Sonra onları tamamen farklı bir bölgede, tamamen farklı bir yerde, zenginleştirme yoluyla nükleer silah yapmak için çalışırken bulduk. Yani artık zamanı gelmişti. Dedim ki, 'Hadi gidelim.'"

"ANKETLER UMURUMDA DEĞİL"

ABD'de "İran'a saldırılara" yönelik Amerikalıların çoğunun onu desteklediğine inandığını belirten Trump, "çılgın insanların nükleer silah edinmesine izin vermenin" bölgesel bir çatışmadan daha kötü olacağını savundu.

Trump, "Anketlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum ancak anketler umurumda değil. Doğru şeyi yapmalıyım. Bu çok uzun zaman önce yapılmalıydı." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'a Kara Birlikleri Gönderilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Türk e bişey olmasında gerisini umursamıyorum 0 1 Yanıtla
    Furkan Zeren Furkan Zeren:
    Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir unutma 1 0
  • İsmail Bayrak İsmail Bayrak:
    dünyadaki abd sevgisinin zarar gördüğü kanaatindeyim… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız
İran, Limasol’daki İngiliz Hava Üssü’nü vurdu İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:28:24. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: İran'a Kara Birlikleri Gönderilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.