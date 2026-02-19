Trump, İran'a Karşı Askeri Seçenekleri Gözden Geçiriyor - Son Dakika
Trump, İran'a Karşı Askeri Seçenekleri Gözden Geçiriyor

19.02.2026 09:53
Trump, İran'la ilgili yol haritasını görüşmek için üst düzey danışmanlarıyla toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ilgili süreçte izlenecek adımları görüşmek üzere üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldiği iddia edildi.

Axios'un 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray'da İran'a ilişkin gelişmeleri istişare etmek üzere yapılan toplantıya, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve gayriresmi danışmanı Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, İranlı yetkililerle bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer görüşmelere ilişkin Trump'a brifing verildi, izlenecek yol haritası ele alındı.

Trump'a ayrıca Rusya-Ukrayna müzakereleri ve bugün yapılması planlanan Gazze Barış Kurulu toplantısı hakkında da bilgi aktarıldı.

Yetkililer, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonunun, ocak ayında Venezuela'da düzenlenen operasyonun aksine, haftalar sürebilecek "geniş çaplı bir savaşa" dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

CNN'in haberinde, ABD ordusunun bu hafta sonu İran'a saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai kararını vermediği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

