Trump, İran'a Saldırıyı Erteledi

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın talebi üzerine İran'a yönelik yarın yapılması planlanan askeri saldırının ertelendiğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Benden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yarın yapılması planlanan askeri saldırıyı ertelemem istendi. Bunun nedeni, şu anda ciddi müzakerelerin yürütülüyor olması ve onların görüşüne göre, büyük liderler ve müttefikler olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Orta Doğu'daki ve ötesindeki tüm ülkeler için oldukça kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak olmasıdır. Bu anlaşma, en önemlisi, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını içerecektir."

Yukarıda adı geçen liderlere duyduğum saygı nedeniyle, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine'e ve Amerika Birleşik Devletleri ordusuna, İran'a yönelik yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceği talimatını verdim. Ancak aynı zamanda, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması halinde, İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırıyı bir anlık bildirimle başlatmaya hazır olmaları yönünde de talimat verdim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."