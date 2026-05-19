Trump İran'a Saldırıyı Erteledi
Trump İran'a Saldırıyı Erteledi

19.05.2026 01:38
Trump, İran'la görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı için planlanan saldırıyı erteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydederek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde "anlaşmaya yakın olduklarını" ifade ettiklerini söyleyerek, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini kaydetti.

Trump, İran'a yeni saldırı planını (19 Mayıs) salı günü için yaptıklarını ifade ederek, "Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine. İran'la çok kapsamlı görüşmeler yapıyoruz ve bunların neye varacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, söz konusu 3 ülke liderinin "İran'la görüşmelerde sona gelindiği için saldırıların 2-3 gün ertelenmesini" istediklerini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini vurguladı.

"İran'ı vurmadan anlaşma sağlanırsa mutlu olurum"

"Şu anda İran'la doğrudan görüşüyorlar ve bir anlaşmaya varma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Eğer bu anlaşmayı onları (İran'ı) yerle bir etmeden başarabilirsek, çok mutlu olurum." diye konuşan Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizdi.

Söz konusu görüşmelerden ne çıkacağını beklediklerini dile getiren Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler daha önce de oldu, ancak sonuç alınamadı. Ancak şimdi durum biraz farklı." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı güncel bir paylaşımda, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etmiş, bu çerçevede bugün (19 Mayıs) yapılması planlanan saldırının ertelenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

