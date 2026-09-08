Trump, İran'a uygulanan ablukanın çok başarılı olduğunu savundu - Son Dakika
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Trump, İran'a uygulanan ablukanın çok başarılı olduğunu savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının "çok başarılı" olduğunu ve bu ülkenin "ağır şekilde cezalandırılıp sert bir ders aldığını" savundu. Trump, İran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını ve ablukanın Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde mümkün kıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ablukanın çok etkili olduğunu savunarak, "(İran) Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlediği ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin nasıl yeniden yapılandığını anlattığı etkinlikte İran gündemini değerlendirdi.

Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini vurguladığı konuşmasında, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı, "Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. (İran) Asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.

İran'a yönelik deniz ablukasının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, "(İran) Çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten sert bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

ABD donanmasının uyguladığı ablukanın Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde mümkün kıldığını kaydeden Trump, "Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti." yorumunu yaptı.

Konuşmasının ardından Trump, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden bazı kişilerin ailelerine madalya taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran'a uygulanan ablukanın çok başarılı olduğunu savundu - Son Dakika

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